В Подмосковье найден мертвым замерзший школьник

В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения.
Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник.
В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал».
В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения. Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник. В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал».