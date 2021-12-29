В Подмосковье найден мертвым замерзший школьник

29 декабря 2021 в 12:10 Размер текста - 17 +

Мальчик пропал по дороге в школу Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения. Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник. В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения. Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник. В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал».