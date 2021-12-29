В Подмосковье найден мертвым замерзший школьник

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Деревяшки. Нижневартовск, зима, школьник, заморозки, метель, снегопад, мороз
Мальчик пропал по дороге в школу Фото:

В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения.

Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал».

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В Дубне (Подмосковье) нашли 11-летнего мертвого мальчика. Предполагается, что он умер от переохлаждения. Тело школьника нашли на улице программистов в Дубне 28 декабря. За день до этого в соцсети сообщили о его пропаже. Мальчик 27 декабря должен был поехать в школу на автобусе, но так и не добрался туда, передает «Пятый канал» со ссылкой на источник. В соцсетях заявили, что ребенок сел не на тот автобус и у него не оказалось денег на другую поездку, поэтому он пошел пешком до школы. Его семья стоит на учете в надзорных органах, в ней есть еще пятеро детей. У умершего мальчика могло быть отставание в развитии, сообщает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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