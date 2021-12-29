29 декабря 2021

В Екатеринбурге произошел пожар в доме семьи из 17 человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Загорелся частный дом на улице Патриотов, 21 Фото:

В Екатеринбурге на Уктусе произошел пожар в частном доме. По словам соседей, в нем проживает многодетная семья из 17 человек.

«Ночью в частном доме на Патриотов, 21 начался пожар. Горит дом и надворные постройки на площади 200 кв. метров», — сообщает ИА «Ночные новости». Отмечается, что из-за плотной застройки деревянными домами присутствовала угроза распространения огня на соседние участки. Однако пожарным удалось предотвратить это.

В доме проживает многодетная семья из 17 человек. По словам соседей, взрослые вечером уехали, но что с детьми на данный момент неизвестно. Поиск возможных пострадавших начнется после тушения деревянных конструкций.

Ранее также сообщалось, что в поселке Шувакиш (Свердловская область) четырехлетний мальчик сгорел, когда играл со спичками и устроил пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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В Екатеринбурге на Уктусе произошел пожар в частном доме. По словам соседей, в нем проживает многодетная семья из 17 человек. «Ночью в частном доме на Патриотов, 21 начался пожар. Горит дом и надворные постройки на площади 200 кв. метров», — сообщает ИА «Ночные новости». Отмечается, что из-за плотной застройки деревянными домами присутствовала угроза распространения огня на соседние участки. Однако пожарным удалось предотвратить это. В доме проживает многодетная семья из 17 человек. По словам соседей, взрослые вечером уехали, но что с детьми на данный момент неизвестно. Поиск возможных пострадавших начнется после тушения деревянных конструкций. Ранее также сообщалось, что в поселке Шувакиш (Свердловская область) четырехлетний мальчик сгорел, когда играл со спичками и устроил пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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