Загорелся частный дом на улице Патриотов, 21 Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на Уктусе произошел пожар в частном доме. По словам соседей, в нем проживает многодетная семья из 17 человек.

«Ночью в частном доме на Патриотов, 21 начался пожар. Горит дом и надворные постройки на площади 200 кв. метров», — сообщает ИА «Ночные новости». Отмечается, что из-за плотной застройки деревянными домами присутствовала угроза распространения огня на соседние участки. Однако пожарным удалось предотвратить это.

В доме проживает многодетная семья из 17 человек. По словам соседей, взрослые вечером уехали, но что с детьми на данный момент неизвестно. Поиск возможных пострадавших начнется после тушения деревянных конструкций.

Ранее также сообщалось, что в поселке Шувакиш (Свердловская область) четырехлетний мальчик сгорел, когда играл со спичками и устроил пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

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