Депутат Госдумы назвал «пшиком» накопительную часть пенсии

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. По его словам, планы правительства на эту часть пенсионных выплат «обернулась пшиком».
«Накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Ее размер в среднем составляет около 900 рублей. Поэтому не удивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на нее право, от нее отказываются в пользу единовременной выплаты», — сказал Куринный REGNUM.
По его словам, цель правительства РФ, которая подразумевала резкое увеличение пенсий, «обернулась пшиком», «Было большое количество негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда. И в результате вместо роста пенсионных накоплений многие граждане получили ровно то, что вложили», — подытожил он.
Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5.
Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. По его словам, планы правительства на эту часть пенсионных выплат «обернулась пшиком». «Накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Ее размер в среднем составляет около 900 рублей. Поэтому не удивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на нее право, от нее отказываются в пользу единовременной выплаты», — сказал Куринный REGNUM. По его словам, цель правительства РФ, которая подразумевала резкое увеличение пенсий, «обернулась пшиком», «Было большое количество негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда. И в результате вместо роста пенсионных накоплений многие граждане получили ровно то, что вложили», — подытожил он. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5.