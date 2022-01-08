Депутат Госдумы назвал «пшиком» накопительную часть пенсии

09 января 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

По словам депутата, в РФ накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. По его словам, планы правительства на эту часть пенсионных выплат «обернулась пшиком». «Накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Ее размер в среднем составляет около 900 рублей. Поэтому не удивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на нее право, от нее отказываются в пользу единовременной выплаты», — сказал Куринный REGNUM. По его словам, цель правительства РФ, которая подразумевала резкое увеличение пенсий, «обернулась пшиком», «Было большое количество негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда. И в результате вместо роста пенсионных накоплений многие граждане получили ровно то, что вложили», — подытожил он. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный заявил, что накопительная часть пенсии превратилась в фикцию. По его словам, планы правительства на эту часть пенсионных выплат «обернулась пшиком». «Накопительная пенсия превратилась сегодня у нас в фикцию. Ее размер в среднем составляет около 900 рублей. Поэтому не удивительно, что подавляющая часть граждан, которые выходят на эту самую пенсию или получают на нее право, от нее отказываются в пользу единовременной выплаты», — сказал Куринный REGNUM. По его словам, цель правительства РФ, которая подразумевала резкое увеличение пенсий, «обернулась пшиком», «Было большое количество негосударственных фондов, которые гоняли деньги туда-сюда. И в результате вместо роста пенсионных накоплений многие граждане получили ровно то, что вложили», — подытожил он. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5.