В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожар, пожарище, разгром, мародерство, грабеж, казахстан, резиденция президента, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, лутинг, алмаата, алмата
Ущерб Алматы от беспорядков составил 92,2 миллиарда тенге Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 93,7 миллиарда тенге (около 214 миллионов долларов). Об этом сообщает национальная палата предпринимателей «Атамекен». Сильнее всего от беспорядков пострадали торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ.

«Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 миллиарда тенге, из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля — 1245; общепит — 25; финсектор — 37; логистика — 9; СМИ — 2», — сообщается на официальном сайте «Атамекена».

Сильнее всего от беспорядков пострадал бизнес в Алматы — 1 234 субъекта. Всего по Казахстану о проблемах, возникших из-за протестов, сообщили 1 319 предпринимателей.

Ситуация в Казахстане начала накаляться после Нового года из-за повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и начали мародерствовать. В результате беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан были направлены миротворцы из России, Армении, Беларуси и Таджикистана. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. О том, что к протестам привлекались ударные террористические группы и криминалитет, также сообщил госсекретарь республики Ерлан Карин.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 93,7 миллиарда тенге (около 214 миллионов долларов). Об этом сообщает национальная палата предпринимателей «Атамекен». Сильнее всего от беспорядков пострадали торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ. «Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 миллиарда тенге, из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля — 1245; общепит — 25; финсектор — 37; логистика — 9; СМИ — 2», — сообщается на официальном сайте «Атамекена». Сильнее всего от беспорядков пострадал бизнес в Алматы — 1 234 субъекта. Всего по Казахстану о проблемах, возникших из-за протестов, сообщили 1 319 предпринимателей. Ситуация в Казахстане начала накаляться после Нового года из-за повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и начали мародерствовать. В результате беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан были направлены миротворцы из России, Армении, Беларуси и Таджикистана. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. О том, что к протестам привлекались ударные террористические группы и криминалитет, также сообщил госсекретарь республики Ерлан Карин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...