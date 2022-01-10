В Казахстане подсчитали ущерб от беспорядков

Ущерб Алматы от беспорядков составил 92,2 миллиарда тенге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 93,7 миллиарда тенге (около 214 миллионов долларов). Об этом сообщает национальная палата предпринимателей «Атамекен». Сильнее всего от беспорядков пострадали торговля, общепит, финансовый сектор, логистика и СМИ.

«Общая сумма ущерба по предварительным подсчетам составила более 93,7 миллиарда тенге, из них на Алматы приходится 92,2 миллиарда тенге. Наиболее пострадавшими отраслями оказались торговля — 1245; общепит — 25; финсектор — 37; логистика — 9; СМИ — 2», — сообщается на официальном сайте «Атамекена».

Сильнее всего от беспорядков пострадал бизнес в Алматы — 1 234 субъекта. Всего по Казахстану о проблемах, возникших из-за протестов, сообщили 1 319 предпринимателей.

Ситуация в Казахстане начала накаляться после Нового года из-за повышения цен на сжиженный газ. Митингующие пошли на столкновения с полицией и начали мародерствовать. В результате беспорядков погибло 18 сотрудников правоохранительных органов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории республики режим чрезвычайного положения. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности для борьбы с «террористической угрозой». В Казахстан были направлены миротворцы из России, Армении, Беларуси и Таджикистана. В МИД Казахстана заявили, что в беспорядках участвуют люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. О том, что к протестам привлекались ударные террористические группы и криминалитет, также сообщил госсекретарь республики Ерлан Карин.

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