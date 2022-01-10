Из ситуации с Казахстаном Путин вышел более сильным, чем он был ранее, считает корреспондент CNN Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент России Владимир Путин укрепил свои позиции после ситуации в Казахстане. Также Россия показала, что может быстро и эффективно мобилизовать большое количество военных сил. Об этом во время телеэфира рассказал корреспондент CNN Фредерик Пляйтген.

«Одна из вещей, которую мы увидели здесь за последние пару дней, состоит в том, что он [Путин], похоже, вышел из этой ситуации более сильным, чем был, — по крайней мере в этом регионе, а, возможно, и в более широком масштабе», — рассказал корреспондент.

За считанные часы были мобилизованы три тысячи десантников, используя семьдесят самолетов, а также была мобилизована бронетехника. «Владимир Путин очень даже способен быстро перебросить войска и сделать так, чтобы эта армия действовала эффективно и незамедлительно» — заявил Пляйтген.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил у ОДКБ военную помощь из-за обострившийся в стране ситуации. Первые российские миротворцы прибыли в Казахстан 6 января, а на следующий день приступили к выполнению задач по охране гособъектов от боевиков.

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