В Мордовии учитель расстрелял из пистолета директора школы

Учитель открыл огонь по директору школы и ее мужу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподаватель одной из сельских школ Мордовии расстрелял из травматического пистолета директора учебного учреждения. Кроме того, ранения получил и ее муж.

«Днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщается также, что ранения получил супруг потерпевшей, пытающийся отобрать оружие у нападавшего. Поводом для стрельбы послужили неприязненные отношения между педагогом и директором.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.