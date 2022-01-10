В Мордовии учитель расстрелял из пистолета директора школы

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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
Учитель открыл огонь по директору школы и ее мужу Фото:

Преподаватель одной из сельских школ Мордовии расстрелял из травматического пистолета директора учебного учреждения. Кроме того, ранения получил и ее муж.

«Днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сообщается также, что ранения получил супруг потерпевшей, пытающийся отобрать оружие у нападавшего. Поводом для стрельбы послужили неприязненные отношения между педагогом и директором.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Преподаватель одной из сельских школ Мордовии расстрелял из травматического пистолета директора учебного учреждения. Кроме того, ранения получил и ее муж. «Днем в квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришел один из педагогов. Во время конфликта 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета», — сообщили в пресс-службе МВД республики. Сообщается также, что ранения получил супруг потерпевшей, пытающийся отобрать оружие у нападавшего. Поводом для стрельбы послужили неприязненные отношения между педагогом и директором. В настоящее время проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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