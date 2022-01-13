Российский регион вернул QR-коды в общественных местах

В Крыму возобновят проверку QR-кодов в общественных местах с 17 января 2022 года. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Изначально предполагалось, что послабления в режиме повышенной готовности продлятся до 20 января 2022 года.
«Слова с „20 января 2022 года“ заменить словами „с 17 января 2022 года“», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства Республики Крым. Режим QR-кодов будет действовать при посещении общественных мест, включая рестораны и кафе, кинотеатры и музеи.
Ранее первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что закон о введении QR-кодов в общественных местах будет принят во втором чтении до конца января 2022 года. Депутат уточнил, что в документ будут внесены значительные поправки. Например, в нем появится список противопоказаний к прививке от COVID-19. О том, что закон о QR-кодах требует доработки, заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает RT.
После СМИ со ссылкой на источник в Госдума РФ сообщили, что документ не примут до 1 февраля 2022 года. Зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с URA.RU назвал эти сообщения «вбросом». По его словам, дальнейший регламент работы с законом о QR-кодах определит Совет Госдумы.
В Крыму возобновят проверку QR-кодов в общественных местах с 17 января 2022 года. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов. Изначально предполагалось, что послабления в режиме повышенной готовности продлятся до 20 января 2022 года. «Слова с „20 января 2022 года“ заменить словами „с 17 января 2022 года“», — говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства Республики Крым. Режим QR-кодов будет действовать при посещении общественных мест, включая рестораны и кафе, кинотеатры и музеи. Ранее первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что закон о введении QR-кодов в общественных местах будет принят во втором чтении до конца января 2022 года. Депутат уточнил, что в документ будут внесены значительные поправки. Например, в нем появится список противопоказаний к прививке от COVID-19. О том, что закон о QR-кодах требует доработки, заявлял президент РФ Владимир Путин, сообщает RT. После СМИ со ссылкой на источник в Госдума РФ сообщили, что документ не примут до 1 февраля 2022 года. Зампред парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с URA.RU назвал эти сообщения «вбросом». По его словам, дальнейший регламент работы с законом о QR-кодах определит Совет Госдумы.