Пропавшего курганца ищут в двух уральских регионах. Фото 21 января 2022 в 13:32 Размер текста - 17 + Житель Кургана может находиться в двух регионах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад. «Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте». По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда. Юношу ищут более недели Фото: группа курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «Вконтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад. «Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте». По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям