Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад.
«Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте».
По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда.
Юношу ищут более недели
Фото: группа курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «Вконтакте»
Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад. «Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте». По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда.