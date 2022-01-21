Пропавшего курганца ищут в двух уральских регионах. Фото

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Судебное заседание по уголовному делу коммерческого директор ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Курган, коридор, холл, человек, мужчина, неизвестный, одиночество, кулуар, холл суда
Житель Кургана может находиться в двух регионах (архивное фото) Фото:

Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад.

«Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте».

По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда.

Юношу ищут более недели
Фото:

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Жителя Кургана Игоря Зуева ищут в Курганской и Свердловской областях. По данным курганского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» юноша пропал неделю назад. «Пропал человек! Зуев Игорь Андреевич (19 лет). С 14 января 2022 года его местонахождение неизвестно», — указано в сообщении, размещенном в группе отряда в соцсети «Вконтакте». По данным отряда, у юноши русые волосы, карие глаза и нормальное телосложение. Пропавший носит очки, а его рост 195 см. На жителе Кургана были черная куртка, синие джинсы, черные ботинки и черная шапка. Жителей регионов, которые увидели пропавшего, просят сообщить о его местонахождении представителям отряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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