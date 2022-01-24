В США предложили лечить COVID с помощью воздействия на мозг

25 января 2022 в 04:48 Размер текста - 17 +

Американские ученые предложили лечить с помощью электростимуляции Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 С помощью методов магнитной и электрической стимуляции мозга можно облегчить течение коронавирусной инфекции, а также бороться с ее последствиями. Такие выводы сделали ученые из США на основании проведенного исследования. Воздействие на мозг магнитным полем или электрическим током позволяет облегчить течение коронавирусной инфекции в острой стадии, минимизировать функциональные нарушения, появляющиеся сразу после нее, ускорить реабилитацию после болезни и вылечить неприятные неврологические и психологические последствия заражения коронавирусом, передают «Известия» результаты исследований, опубликованных в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко объяснила, что транскраниальная электрическая (ТЭС) и магнитная (ТМС) стимуляция — это неинвазивные способы воздействия на активность мозга. Способ ТМС предполагает под собой воздействие на магнитное поле мозга человека. Благодаря ТЭС можно воздействовать на нейроны с помощью слабых электрических токов. В журнале Nature было опубликовано исследование, в котором шла речь о том, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в организме на срок до 230 дней после появления симптомов. Также ученые отметили, что вирус появляется не только в легких, — он вызывает системную инфекцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С помощью методов магнитной и электрической стимуляции мозга можно облегчить течение коронавирусной инфекции, а также бороться с ее последствиями. Такие выводы сделали ученые из США на основании проведенного исследования. Воздействие на мозг магнитным полем или электрическим током позволяет облегчить течение коронавирусной инфекции в острой стадии, минимизировать функциональные нарушения, появляющиеся сразу после нее, ускорить реабилитацию после болезни и вылечить неприятные неврологические и психологические последствия заражения коронавирусом, передают «Известия» результаты исследований, опубликованных в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Оксана Зинченко объяснила, что транскраниальная электрическая (ТЭС) и магнитная (ТМС) стимуляция — это неинвазивные способы воздействия на активность мозга. Способ ТМС предполагает под собой воздействие на магнитное поле мозга человека. Благодаря ТЭС можно воздействовать на нейроны с помощью слабых электрических токов. В журнале Nature было опубликовано исследование, в котором шла речь о том, что SARS-CoV-2 способен сохраняться в организме на срок до 230 дней после появления симптомов. Также ученые отметили, что вирус появляется не только в легких, — он вызывает системную инфекцию.