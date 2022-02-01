Премьер-министр Венгрии: никто не хочет ссориться с Россией

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Пресс-подход к главе МИД РФ Сергею Лаврову в штаб-квартире РМК. Екатеринбург, выступление, пресс-подход, флаг россии, брифинг
Осборн назвал свой визит в Россию миротворческим Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ни одна из стран Евросоюза не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел развязать конфликт с Россией», — заявил Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что с учетом нынешней политической ситуации в мире встреча глав двух стран является очень важной.

Венгрия поддерживает продолжение диалога между Россией и Западом, а также недопустимость развязывания новой холодной войны, отметил Орбан. По его мнению, разногласия между Россией и НАТО разрешимы.

Ранее Орбан выступил против антироссийских санкций. Экономические санкции против РФ являются неприемлемым и заведомо провальным решением, заявил премьер-министр Венгрии.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ни одна из стран Евросоюза не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел развязать конфликт с Россией», — заявил Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что с учетом нынешней политической ситуации в мире встреча глав двух стран является очень важной. Венгрия поддерживает продолжение диалога между Россией и Западом, а также недопустимость развязывания новой холодной войны, отметил Орбан. По его мнению, разногласия между Россией и НАТО разрешимы. Ранее Орбан выступил против антироссийских санкций. Экономические санкции против РФ являются неприемлемым и заведомо провальным решением, заявил премьер-министр Венгрии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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