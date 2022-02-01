Премьер-министр Венгрии: никто не хочет ссориться с Россией

01 февраля 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Осборн назвал свой визит в Россию миротворческим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ни одна из стран Евросоюза не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел развязать конфликт с Россией», — заявил Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что с учетом нынешней политической ситуации в мире встреча глав двух стран является очень важной. Венгрия поддерживает продолжение диалога между Россией и Западом, а также недопустимость развязывания новой холодной войны, отметил Орбан. По его мнению, разногласия между Россией и НАТО разрешимы. Ранее Орбан выступил против антироссийских санкций. Экономические санкции против РФ являются неприемлемым и заведомо провальным решением, заявил премьер-министр Венгрии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о том, что ни одна из стран Евросоюза не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». «Мой визит является миротворческим, потому что я мог рассказать о том, что Евросоюз един, что означает, что нет ни одного руководителя в ЕС, который бы хотел развязать конфликт с Россией», — заявил Орбан. Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что с учетом нынешней политической ситуации в мире встреча глав двух стран является очень важной. Венгрия поддерживает продолжение диалога между Россией и Западом, а также недопустимость развязывания новой холодной войны, отметил Орбан. По его мнению, разногласия между Россией и НАТО разрешимы. Ранее Орбан выступил против антироссийских санкций. Экономические санкции против РФ являются неприемлемым и заведомо провальным решением, заявил премьер-министр Венгрии.