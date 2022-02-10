Врач Комаровский назвал способ сразу определить «Омикрон»

11 февраля 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

При заражении «Омикроном» сразу же появляется слабость и боль в горле, заявил Евгений Комаровский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Сильная усталость и боль в горле позволяют отличить «Омикрон» от других штаммов коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24». «Именно у „Омикрона“ есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от „Дельты“ и других видов ковида — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — приводит слова Евгения Комаровского РИА «Новости». Он подчеркнул, что при заражении омикрон-штаммом слабость возникает с самого начала, а в случае заражения другими штаммами лишь со временем. Сильные боли в горле ранее не замечали при заболевании другими штаммами коронавируса, отметил врач. «Этот симптом возникал в единичных случаях, а при „Омикроне“ — сразу же», — резюмировал Комаровский. Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал 100-процентный способ определить «Омикрон». Врачи назвали симптомы, указывающие на «стелс-омикрон» до теста. Иммунолог Владимир Болибок назвал новый симптом COVID-19, который приносит страшную боль. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сильная усталость и боль в горле позволяют отличить «Омикрон» от других штаммов коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24». «Именно у „Омикрона“ есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от „Дельты“ и других видов ковида — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — приводит слова Евгения Комаровского РИА «Новости». Он подчеркнул, что при заражении омикрон-штаммом слабость возникает с самого начала, а в случае заражения другими штаммами лишь со временем. Сильные боли в горле ранее не замечали при заболевании другими штаммами коронавируса, отметил врач. «Этот симптом возникал в единичных случаях, а при „Омикроне“ — сразу же», — резюмировал Комаровский. Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал 100-процентный способ определить «Омикрон». Врачи назвали симптомы, указывающие на «стелс-омикрон» до теста. Иммунолог Владимир Болибок назвал новый симптом COVID-19, который приносит страшную боль.