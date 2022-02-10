Врач Комаровский назвал способ сразу определить «Омикрон»

Сильная усталость и боль в горле позволяют отличить «Омикрон» от других штаммов коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24».
«Именно у „Омикрона“ есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от „Дельты“ и других видов ковида — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — приводит слова Евгения Комаровского РИА «Новости». Он подчеркнул, что при заражении омикрон-штаммом слабость возникает с самого начала, а в случае заражения другими штаммами лишь со временем.
Сильные боли в горле ранее не замечали при заболевании другими штаммами коронавируса, отметил врач. «Этот симптом возникал в единичных случаях, а при „Омикроне“ — сразу же», — резюмировал Комаровский.
Сильная усталость и боль в горле позволяют отличить «Омикрон» от других штаммов коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский в эфире телеканала «Украина 24». «Именно у „Омикрона“ есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от „Дельты“ и других видов ковида — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле», — приводит слова Евгения Комаровского РИА «Новости». Он подчеркнул, что при заражении омикрон-штаммом слабость возникает с самого начала, а в случае заражения другими штаммами лишь со временем. Сильные боли в горле ранее не замечали при заболевании другими штаммами коронавируса, отметил врач. «Этот симптом возникал в единичных случаях, а при „Омикроне“ — сразу же», — резюмировал Комаровский. Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал 100-процентный способ определить «Омикрон». Врачи назвали симптомы, указывающие на «стелс-омикрон» до теста. Иммунолог Владимир Болибок назвал новый симптом COVID-19, который приносит страшную боль.