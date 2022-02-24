Депутат Госдумы от ХМАО просит Запад наложить на него санкции

24 февраля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный готов к введению против него санкций Запада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный намерен обратиться к руководству Евросоюза, чтобы его включили в санкционный список российских парламентариев, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. Югорский парламентарий рассказал, что не смог принять участие в голосовании в стенах Государственной Думы из-за коронавируса. «Я сделал это в заочной форме, заполнив соответствующее заявление. Возможно, из-за этого я не попал в список депутатов Госдумы, которые оказались в санкционном списке. Но не исключаю, что обращусь к руководству Евросоюза, чтобы меня тоже в него занесли» — прокомментировал Завальный. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что другой депутат Госдумы, Вадим Шувалов, тоже отсутствовал во время заседания нижней палаты парламента во время голосования по признанию независимости Донбасса. «Он в это время находился в отпуске», — сообщил инсайдер. Дозвониться до самого Шувалова на момент публикации материала не удалось, он не ответил на телефонный звонок. На сайте Госдумы также нет информации о том, как югорский депутат проголосовал на заседании Госдумы 22 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев уже написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ввести против него санкции. Матвейчев не смог принять участие в заседании федерального парламента, где обсуждался вопрос о признании независимости Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Госдумы от ХМАО Павел Завальный намерен обратиться к руководству Евросоюза, чтобы его включили в санкционный список российских парламентариев, проголосовавших за признание независимости ДНР и ЛНР. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. Югорский парламентарий рассказал, что не смог принять участие в голосовании в стенах Государственной Думы из-за коронавируса. «Я сделал это в заочной форме, заполнив соответствующее заявление. Возможно, из-за этого я не попал в список депутатов Госдумы, которые оказались в санкционном списке. Но не исключаю, что обращусь к руководству Евросоюза, чтобы меня тоже в него занесли» — прокомментировал Завальный. Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО сообщил, что другой депутат Госдумы, Вадим Шувалов, тоже отсутствовал во время заседания нижней палаты парламента во время голосования по признанию независимости Донбасса. «Он в это время находился в отпуске», — сообщил инсайдер. Дозвониться до самого Шувалова на момент публикации материала не удалось, он не ответил на телефонный звонок. На сайте Госдумы также нет информации о том, как югорский депутат проголосовал на заседании Госдумы 22 февраля. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев уже написал обращение к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю с просьбой ввести против него санкции. Матвейчев не смог принять участие в заседании федерального парламента, где обсуждался вопрос о признании независимости Донбасса.