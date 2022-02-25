Психолог рассказала о борьбе со страхом и напряженностью

25 февраля 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Психолог назвала три способа справиться со страхом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Быстро справиться со страхом и напряженностью позволят быстрые движения глазами, мысленное доведение его до абсурда, а также составление рационального плана действий. Об этом рассказала психолог и женский коуч Александра Метальникова. «Сядьте и выпишите для себя, что конкретно вас беспокоит. <…> Быстрые движения глазами, мысленное доведение до абсурда, составление рационального плана действий — вот три самых простых способа работы со страхами. Если вы это проделаете хотя бы раз, то ваше тело это запомнит, и с каждым последующим разом будет все легче», — рассказала специалист в беседе с газетой «Подмосковье сегодня». Метальникова подчеркнула, что в первую очередь человек должен понять для себя, что именно в него вселяет страх. Учитывая ситуацию в стране, такой способ в борьбе со страхом коуч считает актуальным. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Быстро справиться со страхом и напряженностью позволят быстрые движения глазами, мысленное доведение его до абсурда, а также составление рационального плана действий. Об этом рассказала психолог и женский коуч Александра Метальникова. «Сядьте и выпишите для себя, что конкретно вас беспокоит. <…> Быстрые движения глазами, мысленное доведение до абсурда, составление рационального плана действий — вот три самых простых способа работы со страхами. Если вы это проделаете хотя бы раз, то ваше тело это запомнит, и с каждым последующим разом будет все легче», — рассказала специалист в беседе с газетой «Подмосковье сегодня». Метальникова подчеркнула, что в первую очередь человек должен понять для себя, что именно в него вселяет страх. Учитывая ситуацию в стране, такой способ в борьбе со страхом коуч считает актуальным.