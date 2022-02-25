Психолог рассказала о борьбе со страхом и напряженностью

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Реабилитационный центр
Психолог назвала три способа справиться со страхом Фото:

Быстро справиться со страхом и напряженностью позволят быстрые движения глазами, мысленное доведение его до абсурда, а также составление рационального плана действий. Об этом рассказала психолог и женский коуч Александра Метальникова.

«Сядьте и выпишите для себя, что конкретно вас беспокоит. <…> Быстрые движения глазами, мысленное доведение до абсурда, составление рационального плана действий — вот три самых простых способа работы со страхами. Если вы это проделаете хотя бы раз, то ваше тело это запомнит, и с каждым последующим разом будет все легче», — рассказала специалист в беседе с газетой «Подмосковье сегодня».

Метальникова подчеркнула, что в первую очередь человек должен понять для себя, что именно в него вселяет страх. Учитывая ситуацию в стране, такой способ в борьбе со страхом коуч считает актуальным.

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Быстро справиться со страхом и напряженностью позволят быстрые движения глазами, мысленное доведение его до абсурда, а также составление рационального плана действий. Об этом рассказала психолог и женский коуч Александра Метальникова. «Сядьте и выпишите для себя, что конкретно вас беспокоит. <…> Быстрые движения глазами, мысленное доведение до абсурда, составление рационального плана действий — вот три самых простых способа работы со страхами. Если вы это проделаете хотя бы раз, то ваше тело это запомнит, и с каждым последующим разом будет все легче», — рассказала специалист в беседе с газетой «Подмосковье сегодня». Метальникова подчеркнула, что в первую очередь человек должен понять для себя, что именно в него вселяет страх. Учитывая ситуацию в стране, такой способ в борьбе со страхом коуч считает актуальным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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