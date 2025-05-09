Американский режиссер Оливер Стоун присутствовал на Параде Победы в Москве

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Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве
Оливер Стоун был гостем парада Победы в Москве Фото:
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Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Американский режиссер Оливер Стоун посетил Парад Победы в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают журналисты. Стоун наблюдал за праздничными мероприятиями с одной из трибун, где находились высокопоставленные российские чиновники.

«Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне...» — пишет РИА Новости.  Режиссер находился на трибуне вместе с руководителем администрации президента Антоном Вайно, мэром Москвы Сергеем Собяниным, помощниками главы РФ Николаем Патрушевым и Алексеем Дюминым, а также спецпредставителем российского лидера по вопросам экологии и транспорта Сергеем Ивановым.

Ранее глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун проявил интерес к съемкам исторического фильма в Москве. По словам Фурсина, Стоун заинтересовался творческими инициативами города и возможностями для реализации совместных кинематографических проектов.

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Американский режиссер Оливер Стоун посетил Парад Победы в Москве, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают журналисты. Стоун наблюдал за праздничными мероприятиями с одной из трибун, где находились высокопоставленные российские чиновники. «Американский режиссер Оливер Стоун стал гостем военного парада в Москве в день 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне...» — пишет РИА Новости.  Режиссер находился на трибуне вместе с руководителем администрации президента Антоном Вайно, мэром Москвы Сергеем Собяниным, помощниками главы РФ Николаем Патрушевым и Алексеем Дюминым, а также спецпредставителем российского лидера по вопросам экологии и транспорта Сергеем Ивановым. Ранее глава департамента культуры столицы Алексей Фурсин сообщил, что американский кинорежиссер Оливер Стоун проявил интерес к съемкам исторического фильма в Москве. По словам Фурсина, Стоун заинтересовался творческими инициативами города и возможностями для реализации совместных кинематографических проектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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