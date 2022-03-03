Свердловские города переименовали в поддержку спецоперации РФ. Фото

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Города переименовывают в поддержку спецоперации РФ на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Названия свердловских городов жители начали переименовывать в поддержку армии РФ на спецоперации в Украине. Так, Асбест стал АZбестом, а Заречный — Zaречным. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Ночью вконтакте прислали фото из Асбеста. Круто. Народная акция на въезде в город. Наверняка молодежь. Пока одни в фейсбуке наматывают сопли на кулак и стыдятся Родины, другие поддерживают наших парней, которые освобождают от нациков Донбасс и всю прекрасную Украину», — написал Иванов на своей страничке в соцсети «Вконтакте».

Спецоперацию также поддержал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». В Минобороны РФ пояснили, что знак, наносящийся на технику армии РФ, означает «За победу».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.

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Названия свердловских городов жители начали переименовывать в поддержку армии РФ на спецоперации в Украине. Так, Асбест стал АZбестом, а Заречный — Zaречным. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Ночью вконтакте прислали фото из Асбеста. Круто. Народная акция на въезде в город. Наверняка молодежь. Пока одни в фейсбуке наматывают сопли на кулак и стыдятся Родины, другие поддерживают наших парней, которые освобождают от нациков Донбасс и всю прекрасную Украину», — написал Иванов на своей страничке в соцсети «Вконтакте». Спецоперацию также поддержал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». В Минобороны РФ пояснили, что знак, наносящийся на технику армии РФ, означает «За победу». Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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