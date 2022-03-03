Города переименовывают в поддержку спецоперации РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Названия свердловских городов жители начали переименовывать в поддержку армии РФ на спецоперации в Украине. Так, Асбест стал АZбестом, а Заречный — Zaречным. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Ночью вконтакте прислали фото из Асбеста. Круто. Народная акция на въезде в город. Наверняка молодежь. Пока одни в фейсбуке наматывают сопли на кулак и стыдятся Родины, другие поддерживают наших парней, которые освобождают от нациков Донбасс и всю прекрасную Украину», — написал Иванов на своей страничке в соцсети «Вконтакте».

Спецоперацию также поддержал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, постановивший переименовать регион в «КуZбасс». В Минобороны РФ пояснили, что знак, наносящийся на технику армии РФ, означает «За победу».

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Украине. В планах армии РФ проведение денацификации и демилитаризации Украины.

Фото: Максим Иванов в Вконтакте