Аналитик объяснил, когда РФ и ЕС откроют воздушное пространство

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Снижение напряженности на Украине позволит открыть небо для стран Европы и России Фото:

Россия и Запад откроют небо после снижения напряженности на Украине. К таким выводами пришел эксперт казахстанского Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, сообщает РИА «Новости».

«Режим закрытого неба, по всей видимости, является лишь временной мерой. И по мере того, как военная напряженность вокруг Украины будет спадать, ограничения постепенно будут сниматься», — рассказывает Сарабеков. Он также подчеркнул, что авиакомпаниям России и Европы не смогут долго жить в условиях санкций — облеты воздушного пространства друг друга финансово невыгодны.

Евросоюз полностью закрыл небо для России 27 февраля, в качестве ответной меры Россия также закрыла небо для европейских авиакомпаний. Санкции ЕС ввел из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. 2 марта Росавиация и Ростуризм сообщали, что россиянам, оказавшимся за рубежом, помогут вернуться на родину.

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Россия и Запад откроют небо после снижения напряженности на Украине. К таким выводами пришел эксперт казахстанского Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, сообщает РИА «Новости». «Режим закрытого неба, по всей видимости, является лишь временной мерой. И по мере того, как военная напряженность вокруг Украины будет спадать, ограничения постепенно будут сниматься», — рассказывает Сарабеков. Он также подчеркнул, что авиакомпаниям России и Европы не смогут долго жить в условиях санкций — облеты воздушного пространства друг друга финансово невыгодны. Евросоюз полностью закрыл небо для России 27 февраля, в качестве ответной меры Россия также закрыла небо для европейских авиакомпаний. Санкции ЕС ввел из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. 2 марта Росавиация и Ростуризм сообщали, что россиянам, оказавшимся за рубежом, помогут вернуться на родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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