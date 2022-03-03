Аналитик объяснил, когда РФ и ЕС откроют воздушное пространство

03 марта 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Снижение напряженности на Украине позволит открыть небо для стран Европы и России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия и Запад откроют небо после снижения напряженности на Украине. К таким выводами пришел эксперт казахстанского Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, сообщает РИА «Новости». «Режим закрытого неба, по всей видимости, является лишь временной мерой. И по мере того, как военная напряженность вокруг Украины будет спадать, ограничения постепенно будут сниматься», — рассказывает Сарабеков. Он также подчеркнул, что авиакомпаниям России и Европы не смогут долго жить в условиях санкций — облеты воздушного пространства друг друга финансово невыгодны. Евросоюз полностью закрыл небо для России 27 февраля, в качестве ответной меры Россия также закрыла небо для европейских авиакомпаний. Санкции ЕС ввел из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. 2 марта Росавиация и Ростуризм сообщали, что россиянам, оказавшимся за рубежом, помогут вернуться на родину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия и Запад откроют небо после снижения напряженности на Украине. К таким выводами пришел эксперт казахстанского Института мировой экономики и политики Жумабек Сарабеков, сообщает РИА «Новости». «Режим закрытого неба, по всей видимости, является лишь временной мерой. И по мере того, как военная напряженность вокруг Украины будет спадать, ограничения постепенно будут сниматься», — рассказывает Сарабеков. Он также подчеркнул, что авиакомпаниям России и Европы не смогут долго жить в условиях санкций — облеты воздушного пространства друг друга финансово невыгодны. Евросоюз полностью закрыл небо для России 27 февраля, в качестве ответной меры Россия также закрыла небо для европейских авиакомпаний. Санкции ЕС ввел из-за спецоперации на Украине, о которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. 2 марта Росавиация и Ростуризм сообщали, что россиянам, оказавшимся за рубежом, помогут вернуться на родину.