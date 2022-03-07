Украина гарантировала работу гуманитарных коридоров с 8 марта

07 марта 2022 в 23:20 Размер текста - 17 +

Украинская делегация заверила, что гумкоридоры начнут работу с 8 марта Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона заверила, что с завтрашнего дня начнут работать гуманитарные коридоры. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева. «Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения», — сказал Мединский. Информацию передает РИА «Новости». 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинская сторона заверила, что с завтрашнего дня начнут работать гуманитарные коридоры. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева. «Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения», — сказал Мединский. Информацию передает РИА «Новости». 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.