Украина гарантировала работу гуманитарных коридоров с 8 марта

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Украинская делегация заверила, что гумкоридоры начнут работу с 8 марта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона заверила, что с завтрашнего дня начнут работать гуманитарные коридоры. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева.

«Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения», — сказал Мединский. Информацию передает РИА «Новости».

7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.

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Украинская сторона заверила, что с завтрашнего дня начнут работать гуманитарные коридоры. Об этом рассказал руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров Москвы и Киева. «Российская сторона надеется, что с завтрашнего дня гуманитарные коридоры заработают, украинская сторона дала в этом заверения», — сказал Мединский. Информацию передает РИА «Новости». 7 марта в Беловежской пуще завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Как сообщили в офисе президента Украины, сторонам удалось добиться продвижения по вопросу гуманитарны коридоров. На переговорах стороны обсуждали спецоперацию, которую Россия проводит с 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Однако в ходе спецоперации неоднократно отмечалось, что украинские войска и нацбаты, в свою очередь, не выпускают по гумкоридорам беженцев и граждан, желающих перебраться в другие регионы, а также используют их в качестве живых щитов.
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