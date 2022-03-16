ВСУ обстреляли жилой дом в Донбассе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российская армия продвинулась дальше Донбасса. В Минобороны России рассказали, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила провокации с химическим оружием. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 марта.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что спецоперация идет успешно и в соответствии с планами. По его словам, если бы российские военные не продвинулись дальше Донбасса, то это не сняло бы угрозы для России, поэтому военным необходимо было дойти до Киева;
- Вооруженные силы Украины обстреляли жилой дом в Донецке. Под завалами оказались люди;
- В Минобороны РФ сообщали, что Украина и Запад готовили провокации с использованием химического оружия. Так они хотели обвинить РФ в использовании химического оружия против украинского населения, отметили в ведомстве;
- Также ведомство рассказало о том, как Украина пыталась обвинить Россию в убийстве мирных жителей. Однако в Чернигове, где это произошло, нет бойцов из России;
- Россия и Украина разработали план мирного соглашения, сообщила британская газета Financial Times. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще преждевременно раскрывать договоренности.
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