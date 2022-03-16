ВСУ обстреляли жилой дом в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российская армия продвинулась дальше Донбасса. В Минобороны России рассказали, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила провокации с химическим оружием. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 марта.