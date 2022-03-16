Путин объяснил планы армии, СБУ готовила провокации с химоружием. Главное о спецоперации на 16 марта

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ВСУ обстреляли жилой дом в Донбассе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российская армия продвинулась дальше Донбасса. В Минобороны России рассказали, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила провокации с химическим оружием. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 марта.

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Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему российская армия продвинулась дальше Донбасса. В Минобороны России рассказали, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила провокации с химическим оружием. URA.RU рассказывает главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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