В акции приняли участие десятки сотрудников ГИБДД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники ДПС Свердловской области выстроили автомобили буквами Z и V в поддержку спецоперации России на Украине. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Участниками патриотической акции стали инспекторы ДПС специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Они выстроили свои патрульные автомобили в виде букв „Z“ и „V“ в знак поддержки спецоперации на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

Патрульные автомобили выстроились у здания регионального управления ГИБДД. На каждый автомобиль приклеили стикеры с надписью «#СвоихНеБросаем». Представители ведомства опубликовали видео, судя по которому в акции приняли участие несколько десятков автомобилей.

О начале специальной операции России на Украине объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин после эскалации агрессии ВСУ против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Целью войск РФ является денацификация и демилитаризация Украины. Кроме того, митинг-концерт был проведен 18 марта в московских «Лужниках» в поддержку спецоперации, присутствовали более 200 тысяч человек.