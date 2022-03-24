Кадыров пообещал, что чеченцы «превратят в фарш» бандеровцев

Чеченские спецназовцы обращают националистов в бегство, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чеченские спецназовцы способны «измельчить в фарш» националистов после того, как поедят шашлык. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Представьте, что с вами будет, если они после шашлыков сядут за баранки внедорожников? Они вас вместе с танками в фарш измельчат!» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

Глава Чечни опубликовал видеоролик, на котором военный, участвующий в спецоперации на Украине, катается на старом ржавом велосипеде без покрышек. По его словам, чеченские спецназовцы обращают националистов в бегство даже на таком транспорте.

Ранее Кадыров заявил, что его бойцами на Украине движет желание освободить мирных жителей от последователей националиста Степана Бандеры. При этом он подчеркнул, что силовики ведут бои на Украине с максимальной осторожностью, чтобы предотвратить возможные потери среди гражданских. По словам главы Чечни, они нацелены только на победу. Кадыров уже отправил несколько колонн добровольцев на Украину. Он сообщил, что чеченцы рвутся в бой и стремятся как можно скорее оказаться в гуще событий.

Спецоперация РФ на Украине призвана защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от геноцида киевского режима. Об этом заявил президента РФ Владимир Путин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на Украине за последние годы было несколько тысяч случаев нацизма, передает телеканал 360. Народная милиция ЛНР обнаружила пыточные лагеря украинских нацбатальонов «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) и «Торнадо», сообщает RT.

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