Неизвестные вывели на здание посольства Великобритании в Москве проекцию со скандальными цитатами министра обороны и МВД Великобритании из видео-пранка российских блогеров. Видео с перфомансом в поддержку пранкеров опубликовано в telegram-канале «Вована и Лексуса».
«Вчера на посольстве Великобритании группа каких-то неравнодушных людей сделала проекцию из фраз министра обороны и МВД этой чудной страны. Свободу слова не убьешь», — прокомментировали видео авторы.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Вероятно, причиной такого решения стала публикация розыгрышей главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса и британского министра иностранных дел Прити Пател. Блогеры с помощью нейросети смогли связаться с политиками от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Неизвестные вывели на здание посольства Великобритании в Москве проекцию со скандальными цитатами министра обороны и МВД Великобритании из видео-пранка российских блогеров. Видео с перфомансом в поддержку пранкеров опубликовано в telegram-канале «Вована и Лексуса». «Вчера на посольстве Великобритании группа каких-то неравнодушных людей сделала проекцию из фраз министра обороны и МВД этой чудной страны. Свободу слова не убьешь», — прокомментировали видео авторы. Ранее видеохостинг YouTube заблокировал канал российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Вероятно, причиной такого решения стала публикация розыгрышей главы минобороны Великобритании Бена Уоллеса и британского министра иностранных дел Прити Пател. Блогеры с помощью нейросети смогли связаться с политиками от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе разговора министр обороны Великобритании заявил, что Британия всегда выступала за вступление Украины в НАТО. Политик проговорился и о том, что Лондон готов поддержать Киев в разработке ядерного оружия. В свою очередь, глава МИД Британии Пател призналась блогерам в намерении отстранить РФ от Интерпола. По словам Пател, англичане не боятся украинских националистов и готовы им помогать, сообщает «Утро.ру».