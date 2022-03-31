Кадыров опубликовал видео с извинениями украинских военнопленных

31 марта 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Кадыров показал видео, на котором украинцы критикуют власть в Киеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видеозапись, на котором украинские плененные в Мариуполе призывают нацистов сложить оружие, осуждают украинскую власть и извиняются. «Это звери, они разрушают наш дом. Там сидят ********, комик наш президент и Кличко туда же, который двух слов связать не может <…> Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом, что я воевал. Так нельзя делать. Я прошу прощения. Я каюсь. <…> Люди, не ведитесь на провокацию, оно того не стоит. Не берите оружие в руки», — сказал 24-летний боец украинского батальона № 503 морской пехоты. Видеозапись опубликована в telegram-канале Кадырова. На вопрос Кадырова о том, как его приняли российские военные, мужчина ответил: «Отнеслись хорошо, приняли лучше, чем меня дома принимают». На этой видеозаписи высказались все пленные, они все поддержали слова соплеменника. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чеченский лидер Рамзан Кадыров опубликовал в своем telegram-канале видеозапись, на котором украинские плененные в Мариуполе призывают нацистов сложить оружие, осуждают украинскую власть и извиняются. «Это звери, они разрушают наш дом. Там сидят ********, комик наш президент и Кличко туда же, который двух слов связать не может <…> Я приношу извинения перед всем украинским и российским народом, что я воевал. Так нельзя делать. Я прошу прощения. Я каюсь. <…> Люди, не ведитесь на провокацию, оно того не стоит. Не берите оружие в руки», — сказал 24-летний боец украинского батальона № 503 морской пехоты. Видеозапись опубликована в telegram-канале Кадырова. На вопрос Кадырова о том, как его приняли российские военные, мужчина ответил: «Отнеслись хорошо, приняли лучше, чем меня дома принимают». На этой видеозаписи высказались все пленные, они все поддержали слова соплеменника. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.