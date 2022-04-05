Еще две европейские страны выступили против России

05 апреля 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Российских дипломатов высылают из Латвии и Эстонии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Латвия и Эстония высылают российских дипломатов с территории стран. Об этом решении сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. «Латвия приняла решение закрыть Генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. И выслать 13 российских дипломатов и сотрудников», — написал он в своем twitter-аккаунте. «Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников [российского посольства]. Семь из них имеют дипломатический статус», — говорится на официальном сайте МИД Эстонии. Ранее о понижении уровня дипотношений с Россией заявили Литва и Латвия, пишет деловое издание «Взгляд». Помимо этого, в Риге не исключили полного перекрытия границ Прибалтики с Россией, дополняет MK.RU . Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию соседней территории, и не несут вреда мирным жителям, западные страны заморозили валютные резервы России. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Латвия и Эстония высылают российских дипломатов с территории стран. Об этом решении сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс. «Латвия приняла решение закрыть Генеральные консульства России в Даугавпилсе и Лиепае. И выслать 13 российских дипломатов и сотрудников», — написал он в своем twitter-аккаунте. «Эстония также приняла решение выслать и объявить персонами нон грата 14 сотрудников [российского посольства]. Семь из них имеют дипломатический статус», — говорится на официальном сайте МИД Эстонии. Ранее о понижении уровня дипотношений с Россией заявили Литва и Латвия, пишет деловое издание «Взгляд». Помимо этого, в Риге не исключили полного перекрытия границ Прибалтики с Россией, дополняет MK.RU. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несмотря на то, что действия России направлены на денацификацию и демилитаризацию соседней территории, и не несут вреда мирным жителям, западные страны заморозили валютные резервы России. Центробанк России уже заявлял, что золотые запасы России хранятся на территории РФ. Для защиты экономики были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. В России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер.