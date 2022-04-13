Американцы осудили власть за санкции против РФ. «Фатальная ошибка высокомерных элит»

14 апреля 2022 в 01:49 Размер текста - 17 +

Читатели Breitbart сочли антироссийские санкции высокомерной ошибкой властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Америки раскритиковали свою власть за введенные санкции США против России. Свои комментарии они оставили под публикацией о глобальном кризисе, который, по словам автора статьи, опубликованной на американском портале Breitbart, сильно ударил по Германии. Некоторые предположили, что причиной кризиса вполне может оказаться политический курс самих Соединенных Штатов. «Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит», — пишет один из читателей, передает РИА «Новости». Другой читатель написал, что в Германии постепенно вводят ограничения на покупку муки и масла. Третий предположил, что у немцев скоро отключат газ и они не смогут готовить себе еду. Ранее американцы пожаловались на подорожание газа. У кого-то это вызвало финансовые трудности. Также согласно исследованию, проводимому исследовательской компанией Ipsos совместно с ABC News, 53% американцев высказали неодобрение по поводу политики лидера США Джо Байдена. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение жителей и территорий республик Донбасса. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, считают в ведомстве, российская спецоперация спасла мирных жителей ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Жители Америки раскритиковали свою власть за введенные санкции США против России. Свои комментарии они оставили под публикацией о глобальном кризисе, который, по словам автора статьи, опубликованной на американском портале Breitbart, сильно ударил по Германии. Некоторые предположили, что причиной кризиса вполне может оказаться политический курс самих Соединенных Штатов. «Санкции против России — одного из главных мировых экспортеров продовольствия, энергоресурсов и многих товаров — это фатальная ошибка высокомерных элит», — пишет один из читателей, передает РИА «Новости». Другой читатель написал, что в Германии постепенно вводят ограничения на покупку муки и масла. Третий предположил, что у немцев скоро отключат газ и они не смогут готовить себе еду. Ранее американцы пожаловались на подорожание газа. У кого-то это вызвало финансовые трудности. Также согласно исследованию, проводимому исследовательской компанией Ipsos совместно с ABC News, 53% американцев высказали неодобрение по поводу политики лидера США Джо Байдена. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее главной целью является освобождение жителей и территорий республик Донбасса. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных секретных шифротелеграмм Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года. Таким образом, считают в ведомстве, российская спецоперация спасла мирных жителей ДНР и ЛНР.