ФСБ сорвала перевозку незаконного оружия из Челябинска в Тюмень

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Задержанный ФСБ оружейный курьер уже выслушал приговор Фото:

Житель Якутии приехал в Челябинскую область за незаконным оружием, чтобы перевезти его в Тюменскую область. При попытке достать из тайника пистолет и патроны его задержали сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Пистолет осужденный незаконно приобрел через интернет и планировал вывезти его в Тюменскую область. Однако его задержали в Сосновском районе, когда он вскрыл тайник с самодельным автоматическим пистолетом калибра 9 мм. Также в тайнике находились запасной магазин и 50 патронов к пистолету», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области.

В отношении «оружейного барона» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п.«а», «в» ч.3 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

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Житель Якутии приехал в Челябинскую область за незаконным оружием, чтобы перевезти его в Тюменскую область. При попытке достать из тайника пистолет и патроны его задержали сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Пистолет осужденный незаконно приобрел через интернет и планировал вывезти его в Тюменскую область. Однако его задержали в Сосновском районе, когда он вскрыл тайник с самодельным автоматическим пистолетом калибра 9 мм. Также в тайнике находились запасной магазин и 50 патронов к пистолету», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области. В отношении «оружейного барона» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п.«а», «в» ч.3 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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