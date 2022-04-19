ФСБ сорвала перевозку незаконного оружия из Челябинска в Тюмень

19 апреля 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

Задержанный ФСБ оружейный курьер уже выслушал приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Якутии приехал в Челябинскую область за незаконным оружием, чтобы перевезти его в Тюменскую область. При попытке достать из тайника пистолет и патроны его задержали сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Пистолет осужденный незаконно приобрел через интернет и планировал вывезти его в Тюменскую область. Однако его задержали в Сосновском районе, когда он вскрыл тайник с самодельным автоматическим пистолетом калибра 9 мм. Также в тайнике находились запасной магазин и 50 патронов к пистолету», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области. В отношении «оружейного барона» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п.«а», «в» ч.3 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком. Фото: пресс-служба управления ФСБ по Челябинской области Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Житель Якутии приехал в Челябинскую область за незаконным оружием, чтобы перевезти его в Тюменскую область. При попытке достать из тайника пистолет и патроны его задержали сотрудники ФСБ, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Пистолет осужденный незаконно приобрел через интернет и планировал вывезти его в Тюменскую область. Однако его задержали в Сосновском районе, когда он вскрыл тайник с самодельным автоматическим пистолетом калибра 9 мм. Также в тайнике находились запасной магазин и 50 патронов к пистолету», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления ФСБ по Челябинской области. В отношении «оружейного барона» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 — п. п.«а», «в» ч.3 ст. 222 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение, перевозку огнестрельного оружия и боеприпасов). Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.