Депутат Госдумы дал совет, как поднять экономику России

Если предоставить промышленности дешевые кредиты, то экономический рост будет около 10%, заявил Делягин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Для роста экономики России необходимо ввести льготные кредиты для промышленников и развивать машиностроение и космическую промышленность. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин.

«Если промышленности будут доступны например, дешевые кредиты, то экономический рост у нас будет около 10%. Еще один приоритет — это машиностроение, включая оборонную и космическую промышленность», — передает слова Делягина интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее ЕС запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России. Исключение оставили для сделок, которые необходимы для обеспечения финансовой стабильности ЕС. Кроме того, страны Евросоюза совместно с США и Канадой договорились заморозить активы Банка России.

Санкции против российской банковской системы, которые включают, в том числе, отключение от SWIFT некоторых кредитных организаций, ввели после начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. По словам российского лидера, Запад бы вводил санкции против РФ и без проведения спецоперации.