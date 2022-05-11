Instasamka сбрила волосы и показала новую прическу. Фото

11 мая 2022 в 10:45 Размер текста - 17 +

Instasamka кардинально сменила прическу Фото: Дарья Зотеева, соцсети Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) сменила прическу. Девушка показала ее в своих социальных сетях. Она почти полностью сбрила волосы и осветлила оставшийся «ежик». Такое решение уроженка Тобольска Тюменской области Дарья Зотеева приняла после череды неудачных экспериментов, из-за которых ее волосы начали ломаться. Процесс избавления от испорченных волос девушка сняла на видео и разместила его на своем канале в YouTube. На момент публикации материала ролик набрал почти 800 000 просмотров, он входит в первую пятерку самых популярных видео в российском сегменте сервиса. Ранее URA.RU писало: Instasamka объявила, что в России ее концерты больше проходить не будут. Перед этим девушка покинула страну, переехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. А недавно один из клипов исполнительницы признали запрещенным, так как он пропагандирует АУЕ (экстремистская организация, запрещена в РФ). Фото: Дарья Зотеева, социальные сети Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска) сменила прическу. Девушка показала ее в своих социальных сетях. Она почти полностью сбрила волосы и осветлила оставшийся «ежик». Такое решение уроженка Тобольска Тюменской области Дарья Зотеева приняла после череды неудачных экспериментов, из-за которых ее волосы начали ломаться. Процесс избавления от испорченных волос девушка сняла на видео и разместила его на своем канале в YouTube. На момент публикации материала ролик набрал почти 800 000 просмотров, он входит в первую пятерку самых популярных видео в российском сегменте сервиса. Ранее URA.RU писало: Instasamka объявила, что в России ее концерты больше проходить не будут. Перед этим девушка покинула страну, переехав жить в Объединенные Арабские Эмираты. А недавно один из клипов исполнительницы признали запрещенным, так как он пропагандирует АУЕ (экстремистская организация, запрещена в РФ).