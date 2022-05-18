МИД Турции анонсировал встречу России, Украины и ООН

Россия, Украина, Турция и представители ООН обсудят гуманитарные вопросы Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ближайшие дни состоится встреча представителей России, Украины, Турции и Организации объединенных наций (ООН). Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Существует предложенная Генеральным секретарем ООН контактная группа по гуманитарным вопросам, включающая ООН, Турцию, Россию и Украину. Мы планируем провести заседание на техническом уровне в ближайшие дни», — передает РИА «Новости» слова Чавушоглу.

Встреча будет связана со специальной операцией по демилитаризации и денацификации Украины, которую проводит РФ. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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