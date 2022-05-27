СМИ: силовики проверят скрытые в европейских банках счета Чубайса

28 мая 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — передает агентство. Уточняется, что средства, вероятно, получены «незаконным путем». Чубайс покинул Россию 24 марта. Президент России Владимир Путин уволил Чубайса с должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития на следующий день после его отъезда — 25 марта. В этот же день действующий глава компании «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, а долг за 10 лет при руководстве Чубайса составил более 146 млрд рублей.

Российские силовики проверят информацию о скрытых в банках Европы счетах покинувшего РФ бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «Силовые структуры проверят информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — передает агентство. Уточняется, что средства, вероятно, получены «незаконным путем». Чубайс покинул Россию 24 марта. Президент России Владимир Путин уволил Чубайса с должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития на следующий день после его отъезда — 25 марта. В этот же день действующий глава компании «Роснано» Сергей Куликов обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность корпорации в период, когда ей руководил Чубайс. В письме указывается, что за 2010—2020 годы объем заимствований «Роснано» превысил 290 млрд рублей, а долг за 10 лет при руководстве Чубайса составил более 146 млрд рублей.