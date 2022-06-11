NYT: украинская армия переживает кризис

ВСУ придется переходить на западное вооружение из-за нехватки советского оборудования, сообщили в СМИ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы, необходимые для используемой ими советской артиллерии. Страна не получила достаточное количество вооружения от своих западных союзников, сообщает американская газета The New York Times.

«У нас кончаются снаряды», — рассказал один из украинских солдат изданию. «Нас не снабжают ими так быстро, как следовало бы, потому что мы стреляем слишком часто», — объяснил он.

Депутат украинского парламента и заместитель главы Комитета нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безугла также заявила, что российская армия превосходит ВСУ в ресурсах, отметили в издании. «У них много ресурсов, много боеприпасов… Это не сравнимо с нашим», — сказала она.

По словам депутата, Запад снабжает украинскую армию новыми артиллерийскими установками НАТО, однако этого все еще не хватает для полной замены старой техники. «У нас есть боеприпасы нового типа, но нам все еще не хватает орудий, чтобы стрелять ими», — объяснила Безугла.

По информации издания, Пентагон исчерпал все возможности по поиску советского и российского оружия для эксплуатации ВСУ. Как заявил журналистам высокопоставленный военный чиновник, Украине, вероятно, придется переходить на западные системы вооружения для дальнейшего противостояния российской армии. Этот шаг будет требовать ускорения обучения украинских войск новым системам, что займет большое количество времени, пояснил источник издания.

На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации страны. В качестве ее основной цели президент РФ Владимир Путин заявлял освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали в Минобороны РФ, российская армия успешно выполняет боевые задачи по ликвидации и поражению объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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