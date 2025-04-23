Правительство анонсировало новые льготы по имущественным налогам

Мишустин: военные СВО и их семьи получат федеральные льготы на налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин предложил введение новых льгот по имущественным налогам для участников СВО и членов их семей.
Мишустин предложил введение новых льгот по имущественным налогам для участников СВО и членов их семей. Фото:

Правительство России предложило ввести федеральные льготы по имущественным налогам для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Считаю разумным, правильным предусмотреть введение общегосударственных льгот по имущественным налогам для наших воинов и их близких», — заявил Мишустин. Он подчеркнул важность поддержки, в том числе налоговой, для защитников страны и их близких. «Обеспечение благополучия защитников России и их родных — наш абсолютный приоритет», — заявил глава правительства. Информацию об этом передает пресс-служба кабинета министров.

Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий спектр мер поддержки данной категории граждан, однако не все льготы по имущественным налогам закреплены на федеральном уровне. В некоторых регионах подобные меры уже действуют, но порядок их предоставления отличается.

Ранее стало известно, что ГД рассмотрит закон о введении новых льгот для семей участников СВО. Приоритетном порядке власти намерены рассмотреть законопроект о приеме в вузы за счет государственных средств пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции.

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Правительство России предложило ввести федеральные льготы по имущественным налогам для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. «Считаю разумным, правильным предусмотреть введение общегосударственных льгот по имущественным налогам для наших воинов и их близких», — заявил Мишустин. Он подчеркнул важность поддержки, в том числе налоговой, для защитников страны и их близких. «Обеспечение благополучия защитников России и их родных — наш абсолютный приоритет», — заявил глава правительства. Информацию об этом передает пресс-служба кабинета министров. Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий спектр мер поддержки данной категории граждан, однако не все льготы по имущественным налогам закреплены на федеральном уровне. В некоторых регионах подобные меры уже действуют, но порядок их предоставления отличается. Ранее стало известно, что ГД рассмотрит закон о введении новых льгот для семей участников СВО. Приоритетном порядке власти намерены рассмотреть законопроект о приеме в вузы за счет государственных средств пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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