Правительство анонсировало новые льготы по имущественным налогам

Правительство России предложило ввести федеральные льготы по имущественным налогам для участников специальной военной операции (СВО) и их семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«Считаю разумным, правильным предусмотреть введение общегосударственных льгот по имущественным налогам для наших воинов и их близких», — заявил Мишустин. Он подчеркнул важность поддержки, в том числе налоговой, для защитников страны и их близких. «Обеспечение благополучия защитников России и их родных — наш абсолютный приоритет», — заявил глава правительства. Информацию об этом передает пресс-служба кабинета министров.
Он напомнил, что в настоящее время реализуется широкий спектр мер поддержки данной категории граждан, однако не все льготы по имущественным налогам закреплены на федеральном уровне. В некоторых регионах подобные меры уже действуют, но порядок их предоставления отличается.
Ранее стало известно, что ГД рассмотрит закон о введении новых льгот для семей участников СВО. Приоритетном порядке власти намерены рассмотреть законопроект о приеме в вузы за счет государственных средств пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции.
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