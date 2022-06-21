Жители Буркина-Фасо призвали ввести в их страну российские войска

21 июня 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Митингующие требуют немедленного вывода французских войск из страны с заменой их на российских военных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В нескольких городах Буркина-Фасо (государства в Западной Африке) местные жители вышли на акции протеста против французских военных. Примечательно, что вышли они в большинстве своем с российскими флагами. Об этом пишет издание Redovka, прикладывая видео с демонстрацией протеста. На видео митингующие требуют немедленного вывода французских войск из страны с заменой их на российских военных. Они [митингующие] уверены, что принести стабильность и спокойствие в их страну может только Москва. Ранее в Буркина-Фасо дети-солдаты в возрасте 12-14 лет расстреляли более ста человек в деревне Солхан, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Организация осудила вербовку детей в негосударственные вооруженные группы и направила в регион Сахель гуманитарную помощь. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В нескольких городах Буркина-Фасо (государства в Западной Африке) местные жители вышли на акции протеста против французских военных. Примечательно, что вышли они в большинстве своем с российскими флагами. Об этом пишет издание Redovka, прикладывая видео с демонстрацией протеста. На видео митингующие требуют немедленного вывода французских войск из страны с заменой их на российских военных. Они [митингующие] уверены, что принести стабильность и спокойствие в их страну может только Москва. Ранее в Буркина-Фасо дети-солдаты в возрасте 12-14 лет расстреляли более ста человек в деревне Солхан, сообщает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Организация осудила вербовку детей в негосударственные вооруженные группы и направила в регион Сахель гуманитарную помощь.