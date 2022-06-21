КП: Ксению Собчак обвиняют в мошенничестве

21 июня 2022 в 20:39 Размер текста - 17 +

Ксении Собчак может грозить до 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU На журналистку Ксению Собчак написали заявление в Следственный комитет РФ с обвинением в мошенничестве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на telegram-канал адвоката Кати Гордон. «[Мы] стали жертвой группы мошенников, вероятнее всего, работающих под руководством либо при пособничестве широко известной Ксении Анатольевны Собчак», — указано в копии заявления на имя председателя СК Александра Бастрыкина, фотографию которого опубликовала «КП». Речь идет об авторском проекте «Метод Собчак», который широко рекламируется в интернете с апреля 2022 года. Авторы заявления утверждают, что оплатили в общей сложности 1,5 млн рублей за несколько VIP-пакетов, которые должны были включать в себя личные встречи с Собчак, доступ к закрытому клубу «Друзья Собчак», возможность брать интервью у Ксении и вести с ней прямые эфиры. По словам заявителей, ничего из обещанного они не получили. Также в заявлении указана информация о двух других пострадавших. Они тоже намереваются написать на Собчак заявления и просить привлечь ее к уголовной ответственности. URA.RU отправило запрос на комментарий Ксении Собчак. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Тверской районный суд Москвы запретил видеоролик с целующимися Ксенией Собчак и блогером Анастасией Ивлеевой, признав его пропагандой ЛГБТ/ Также, по данным Пятого канала, Ксения Собчак задолжала 86,5 тысяч рублей налогов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На журналистку Ксению Собчак написали заявление в Следственный комитет РФ с обвинением в мошенничестве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на telegram-канал адвоката Кати Гордон. «[Мы] стали жертвой группы мошенников, вероятнее всего, работающих под руководством либо при пособничестве широко известной Ксении Анатольевны Собчак», — указано в копии заявления на имя председателя СК Александра Бастрыкина, фотографию которого опубликовала «КП». Речь идет об авторском проекте «Метод Собчак», который широко рекламируется в интернете с апреля 2022 года. Авторы заявления утверждают, что оплатили в общей сложности 1,5 млн рублей за несколько VIP-пакетов, которые должны были включать в себя личные встречи с Собчак, доступ к закрытому клубу «Друзья Собчак», возможность брать интервью у Ксении и вести с ней прямые эфиры. По словам заявителей, ничего из обещанного они не получили. Также в заявлении указана информация о двух других пострадавших. Они тоже намереваются написать на Собчак заявления и просить привлечь ее к уголовной ответственности. URA.RU отправило запрос на комментарий Ксении Собчак. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Тверской районный суд Москвы запретил видеоролик с целующимися Ксенией Собчак и блогером Анастасией Ивлеевой, признав его пропагандой ЛГБТ/ Также, по данным Пятого канала, Ксения Собчак задолжала 86,5 тысяч рублей налогов.