Правительство потребовало спецмеры для операций ВС РФ за рубежом

01 июля 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

Правительство РФ получит право на спецмеры при проведении военных действиях страны за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за пределами страны. Об этом свидетельствуют данные думской базы. «В условиях проведения Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины возникает […] потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей […] потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности. Уточняется, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ. Реализация спецмер будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до федеральных органов исполнительной власти (прежде всего МЧС России, Минобороны России, ФСБ России, Росгвардии). Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обеспечении российской армии при проведении контртеррористических и других операций за пределами страны. Об этом свидетельствуют данные думской базы. «В условиях проведения Вооруженными Силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ, в частности специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины возникает […] потребность в ремонте вооружения и военной технике и обеспечении материально-техническими средствами. Необходимость оперативного удовлетворения указанных потребностей […] потребует временно сосредоточить усилия в отдельных отраслях экономики», — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному в системе обеспечения законодательной деятельности. Уточняется, что принятие законопроекта не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, а также бюджетов субъектов РФ. Реализация спецмер будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до федеральных органов исполнительной власти (прежде всего МЧС России, Минобороны России, ФСБ России, Росгвардии). Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам главы государства, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.