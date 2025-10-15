Путин и президент Сирии впервые встретились

Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Ахмедом Шараа в Москве. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и стабилизацию ситуации в регионе.
«Коллеги, очень рады видеть вас в Москве. Совсем недавно были проведены парламентские выборы. Это ваш большой успех. Это ведет к консолидации общества»,— поздравил сирийскую сторону с успешным проведением парламентских выборов Владимир Путин. URA.RU провело прямую трансляцию встречи.
Президент Сирии Ахмед Шараа охарактеризовал визит как серьезный и заявил о намерении перезапустить комплекс отношений с Россией. Он подчеркнул важность стабильности в стране и регионе.
Переговоры лидеров двух стран проходят в рамках укрепления многолетнего стратегического партнерства между Москвой и Дамаском. Встреча посвящена активизации политического и экономического сотрудничества.
Глава российского государства Владимир Путин отметил, что на протяжении последних десятилетий между Россией и Сирией установились уникальные и прочные связи. Такое заявление президент сделал в ходе переговоров с временным президентом Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа.
