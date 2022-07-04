Дом сгорел полностью (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Здание сгорело полностью.

«Объект упал на частный дом в Новом переулке. Информации о пострадавших пока нет», — передает Baza. Издание отмечает, что, судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом рухнул беспилотник.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Как сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж».

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