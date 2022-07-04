В Таганроге на жилой дом рухнул беспилотник. Видео

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Дом сгорел полностью (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Здание сгорело полностью.

«Объект упал на частный дом в Новом переулке. Информации о пострадавших пока нет», — передает Baza. Издание отмечает, что, судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом рухнул беспилотник.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Как сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж».

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В Таганроге на жилой дом упал беспилотник. Здание сгорело полностью. «Объект упал на частный дом в Новом переулке. Информации о пострадавших пока нет», — передает Baza. Издание отмечает, что, судя по обломкам, которые сфотографировали очевидцы, на дом рухнул беспилотник. Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью с беспилотников. Как сообщил в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт, на подлете к Курску были сбиты два украинских беспилотника «Стриж».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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