Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия стягивает новую технику к линии фронта, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российские войска в Донбассе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 июля.

РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов сообщило, что Россия стягивает современную военную технику к линии фронта в Донбассе. В частности, в этом направлении движутся БМПТ «Терминатор»;

Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи в ходе спецоперации. Министр обороны поручил принять меры, чтобы исключить возможность нанесения ракетных ударов по мирным городам;

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ. Российская армия также уничтожила цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У»;

В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты массово отказываются воевать и просят отправлять их на запад Украины, сообщает Пятый канал. В военном ведомстве заявили, что это связано с успехами российской армии;

Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал Пентагону не использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по территории РФ. По словам Резникова, он лично отправил в Минобороны США письмо с обещанием.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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