РФ стягивает технику к линии фронта, Шойгу посетил Донбасс. Главное к вечеру 16 июля

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ЛНР, ситуация в освобожденном Северодонецке. Северодонецк, армия, военные, солдаты, войска, патруль, северодонецк
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия стягивает новую технику к линии фронта, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российские войска в Донбассе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 июля.

  • РИА «Новости» со ссылкой на собственных корреспондентов сообщило, что Россия стягивает современную военную технику к линии фронта в Донбассе. В частности, в этом направлении движутся БМПТ «Терминатор»;
  • Сергей Шойгу проинспектировал российские группировки войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи в ходе спецоперации. Министр обороны поручил принять меры, чтобы исключить возможность нанесения ракетных ударов по мирным городам;
  • В Минобороны РФ сообщили об уничтожении 115-й механизированной бригады ВСУ. Российская армия также уничтожила цеха по производству комплектующих для ракет «Точка-У»;
  • В Минобороны РФ заявили, что украинские националисты массово отказываются воевать и просят отправлять их на запад Украины, сообщает Пятый канал. В военном ведомстве заявили, что это связано с успехами российской армии;
  • Министр обороны Украины Алексей Резников пообещал Пентагону не использовать американские РСЗО HIMARS для ударов по территории РФ. По словам Резникова, он лично отправил в Минобороны США письмо с обещанием.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

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Россия стягивает новую технику к линии фронта, министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российские войска в Донбассе. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 16 июля. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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