Зюганов призвал как можно скорее возродить пионерию в РФ. «А потом запретим электронные сигареты»

18 июля 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов призвал возродить пионерию в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Электронная сигарета разрушает организм человека, однако прежде, чем вводить запреты на эти устройства, необходимо возродить пионерию в России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он прокомментировал намерения ЛДПР внести в Госдуму РФ законопроект о запрете электронных сигарет из-за пагубного влияния на здоровье человека. «Электронная сигарета — это путь к развитию наркомании и разрушению организма молодого человека. Но надо всегда молодежи предлагать альтернативу. Давайте создавать спортивные клубы, воссоздадим пионерские школы, возродим производственную практику. Когда будет, чем заняться молодому человеку, тогда ему самому не захочется закурить сигарету», — сказал Зюганов в беседе с URA.RU. По его словам, необходимо возродить пионерию. Он считает, что, если молодому человеку найти достойное занятие, то он сам откажется от вредной привычки. Ранее в ЛДПР заявили, что намерены выступить с требованием о запрете электронных сигарет из-за пагубного влияния на здоровье человека. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Электронная сигарета разрушает организм человека, однако прежде, чем вводить запреты на эти устройства, необходимо возродить пионерию в России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Так он прокомментировал намерения ЛДПР внести в Госдуму РФ законопроект о запрете электронных сигарет из-за пагубного влияния на здоровье человека. «Электронная сигарета — это путь к развитию наркомании и разрушению организма молодого человека. Но надо всегда молодежи предлагать альтернативу. Давайте создавать спортивные клубы, воссоздадим пионерские школы, возродим производственную практику. Когда будет, чем заняться молодому человеку, тогда ему самому не захочется закурить сигарету», — сказал Зюганов в беседе с URA.RU. По его словам, необходимо возродить пионерию. Он считает, что, если молодому человеку найти достойное занятие, то он сам откажется от вредной привычки. Ранее в ЛДПР заявили, что намерены выступить с требованием о запрете электронных сигарет из-за пагубного влияния на здоровье человека. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму РФ.