18 июля 2022

МИД: участники G20 выстроились в очередь для разговора с Лавровым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
На встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым Фото:

На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева, принимавшая участие в мероприятии.

«Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром [Лавровым], так что было очень сложно всех желающих включить в график», — заявила Воробьева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, государства-члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию.

Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На это глава российского дипведомства заявил, что сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США. Позднее представительница МИД России Мария Захарова рассказала, что Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про Лаврова.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева, принимавшая участие в мероприятии. «Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром [Лавровым], так что было очень сложно всех желающих включить в график», — заявила Воробьева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, государства-члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На это глава российского дипведомства заявил, что сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США. Позднее представительница МИД России Мария Захарова рассказала, что Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про Лаврова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...