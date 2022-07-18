МИД: участники G20 выстроились в очередь для разговора с Лавровым

19 июля 2022 в 05:26 Размер текста - 17 +

На встрече G20 возникла очередь на переговоры с Лавровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева, принимавшая участие в мероприятии. «Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром [Лавровым], так что было очень сложно всех желающих включить в график», — заявила Воробьева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, государства-члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На это глава российского дипведомства заявил, что сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США. Позднее представительница МИД России Мария Захарова рассказала, что Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про Лаврова. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На министерской встрече G20 на острове Бали на двусторонние встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7. Об этом сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева, принимавшая участие в мероприятии. «Ни о какой „изоляции“ России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром [Лавровым], так что было очень сложно всех желающих включить в график», — заявила Воробьева в беседе с РИА «Новости». По ее словам, государства-члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», готовы «слушать и услышать» российскую позицию. Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. На это глава российского дипведомства заявил, что сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США. Позднее представительница МИД России Мария Захарова рассказала, что Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про Лаврова.