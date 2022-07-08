Лавров ответил Блинкену на отказ с ним фотографироваться

08 июля 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров сам не захотел фотографироваться на G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД Сергей Лавров сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время министерской встречи G20. Министр сообщил об этом в ходе пресс-конференции. «А я никого фотографироваться не приглашал», — коротко ответил Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД велась на телеканале «Россия 24». Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Глава МИД Сергей Лавров сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время министерской встречи G20. Министр сообщил об этом в ходе пресс-конференции. «А я никого фотографироваться не приглашал», — коротко ответил Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД велась на телеканале «Россия 24». Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.