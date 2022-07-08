Лавров ответил Блинкену на отказ с ним фотографироваться

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Сергей Лавров сам не захотел фотографироваться на G20 Фото:

Глава МИД Сергей Лавров сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время министерской встречи G20. Министр сообщил об этом в ходе пресс-конференции.

«А я никого фотографироваться не приглашал», — коротко ответил Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД велась на телеканале «Россия 24».

Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Глава МИД Сергей Лавров сам не хотел фотографироваться с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время министерской встречи G20. Министр сообщил об этом в ходе пресс-конференции. «А я никого фотографироваться не приглашал», — коротко ответил Лавров. Трансляция пресс-конференции главы МИД велась на телеканале «Россия 24». Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, «была отсрочена» в связи с нежеланием глав МИД США и ряда других стран принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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