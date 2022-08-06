WeChat: молоко провоцирует развитие рака

07 августа 2022 в 10:59 Размер текста - 17 +

Исследователи рекомендуют употреблять не более 500 мл молока в день Фото: Анна Майорова © URA.RU Ежедневное употребление молочных продуктов повышает риск развития онкологических заболеваний, в особенности рака печени и молочной железы. Это следует из анализа китайских и американских ученых, сообщает обозреватель WeChat Сяо Го. «Было обнаружено, что люди, регулярно употребляющие молочные продукты, имеют более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, в чьем рационе вообще отсутствуют молочные продукты. Ежедневное потребление более 50 миллилитров молока увеличивает риск развития рака печени на 12%, рака молочной железы — на 17% и общего риска развития рака — на 7%», — пишет обозреватель. Эти данные получены в ходе анализа эпидемиологических данных около 510 тысяч взрослых китайцев, проведенного профессорами Оксфордского университета Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин в сотрудничестве с китайской Академией медицинских наук и институтом общественного здравоохранения Пекинского университета, сообщает автор. К похожему выводу пришли ученые из Соединенных Штатов, в исследовании которых приняли участие 28 737 мужчин, в анамнезе которых отсутствовали онкологические заболевания. Наблюдение проводилось в среднем в течение 7-8 лет. «Была оценена специфическая взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые употребляли большее количество молочных продуктов и кальция, имели значительно более высокий риск развития рака предстательной железы», — говорится в статье. Учитывая результаты исследований, автор пришел к выводу, что лучшим руководством по питанию будут рекомендации национальных экспертов, предоставленные жителям Китая. «Согласно последним рекомендациям, норма ежедневного потребления молока составляет от 300 до 500 миллилитров», — уточнил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ежедневное употребление молочных продуктов повышает риск развития онкологических заболеваний, в особенности рака печени и молочной железы. Это следует из анализа китайских и американских ученых, сообщает обозреватель WeChat Сяо Го. «Было обнаружено, что люди, регулярно употребляющие молочные продукты, имеют более высокий риск развития рака молочной железы и печени по сравнению с теми, в чьем рационе вообще отсутствуют молочные продукты. Ежедневное потребление более 50 миллилитров молока увеличивает риск развития рака печени на 12%, рака молочной железы — на 17% и общего риска развития рака — на 7%», — пишет обозреватель. Эти данные получены в ходе анализа эпидемиологических данных около 510 тысяч взрослых китайцев, проведенного профессорами Оксфордского университета Ду Хуайдун и Чэнь Чжэнмин в сотрудничестве с китайской Академией медицинских наук и институтом общественного здравоохранения Пекинского университета, сообщает автор. К похожему выводу пришли ученые из Соединенных Штатов, в исследовании которых приняли участие 28 737 мужчин, в анамнезе которых отсутствовали онкологические заболевания. Наблюдение проводилось в среднем в течение 7-8 лет. «Была оценена специфическая взаимосвязь между потреблением молочных продуктов и кальция и риском развития рака предстательной железы. В результате было выявлено, что мужчины, которые употребляли большее количество молочных продуктов и кальция, имели значительно более высокий риск развития рака предстательной железы», — говорится в статье. Учитывая результаты исследований, автор пришел к выводу, что лучшим руководством по питанию будут рекомендации национальных экспертов, предоставленные жителям Китая. «Согласно последним рекомендациям, норма ежедневного потребления молока составляет от 300 до 500 миллилитров», — уточнил он.