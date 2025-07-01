Путин поручил помочь пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях

Президент России Владимир Путин поручил правительству и профильным ведомствам до 1 августа 2025 года организовать оказание помощи пострадавшим в результате терактов на железнодорожной инфраструктуре Брянской и Курской областей, а также семьям погибших. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России, исполнительными органами Брянской и Курской областей и АО „Российские железные дороги“ обеспечить оказание помощи гражданам, пострадавшим в результате террористических актов на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях», — следует из постановления. Также глава государства поручил организовать поддержку семей погибших при терактах.
Согласно распоряжению, ответственными за выполнение указаны председатель правительства Михаил Мишустин, глава МЧС Александр Куренков, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Алексей Хинштейн и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров. До 1 августа они должны доложить президенту о принятых мерах поддержки.
Теракты на железнодорожных объектах в Брянской и Курской областях произошли в конце мая — начале июня 2025 года. По данным местных властей, в результате нападений были разрушены участки путей, есть пострадавшие среди гражданских лиц. Власти регионов уже начали работу по восстановлению инфраструктуры и оказанию помощи пострадавшим.
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