В России разработали вакцину для борьбы с «Омикроном»

12 августа 2022 в 02:31 Размер текста - 17 +

В Центре им. Гамалеи создали вакцину, адаптированную под «Омикрон» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки первой вакцины, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать. «Да, ВА.5 (штамм „Омикрон“ — прим. URA.RU) очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он [препарат] уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург в беседе с «Известиями». Он уточнил, что модифицированная вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. Как утверждает ученый, по данным центра, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов. Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, подчеркнул Гинцбург. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 11 августа в России было выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель стал максимумом с 25 марта. Также в двух регионов РФ выявили новый вид COVID — «Дельтакрон». Главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказывал URA.RU, что вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки первой вакцины, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать. «Да, ВА.5 (штамм „Омикрон“ — прим. URA.RU) очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он [препарат] уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург в беседе с «Известиями». Он уточнил, что модифицированная вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. Как утверждает ученый, по данным центра, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов. Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, подчеркнул Гинцбург. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 11 августа в России было выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель стал максимумом с 25 марта. Также в двух регионов РФ выявили новый вид COVID — «Дельтакрон». Главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказывал URA.RU, что вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов.