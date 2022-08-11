В России разработали вакцину для борьбы с «Омикроном»

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки первой вакцины, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать.
«Да, ВА.5 (штамм „Омикрон“ — прим. URA.RU) очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он [препарат] уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург в беседе с «Известиями».
Он уточнил, что модифицированная вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. Как утверждает ученый, по данным центра, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов. Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, подчеркнул Гинцбург.
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В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину против COVID-19, адаптированную для борьбы со штаммом «Омикрон». Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. По его словам, коронавирус сильно мутировал с момента разработки первой вакцины, поэтому состав препарата потребовалось модифицировать. «Да, ВА.5 (штамм „Омикрон“ — прим. URA.RU) очень сильно изменился, поэтому антигенный состав вакцинного штамма надо менять. Фактически он [препарат] уже есть в институте им. Н.Ф. Гамалеи. Сейчас обсуждается, как его вводить в гражданский оборот», — рассказал Гинцбург в беседе с «Известиями». Он уточнил, что модифицированная вакцина нацелена на вариант «Омикрона» ВА.5, но защищает и от его подвидов ВА.1 и ВА.2. Как утверждает ученый, по данным центра, существующие вакцины в восемь раз менее эффективны против «Омикрона», чем против изначальных вариантов. Это ярко иллюстрирует, зачем нужен новый препарат, подчеркнул Гинцбург. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 11 августа в России было выявлено 25 815 случаев коронавируса. Этот показатель стал максимумом с 25 марта. Также в двух регионов РФ выявили новый вид COVID — «Дельтакрон». Главврач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников рассказывал URA.RU, что вакцинация против коронавируса помогает избежать тяжелого течения болезни, но не останавливает распространение инфекции среди населения при возникновении новых штаммов.