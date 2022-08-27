ВС РФ уничтожили 200 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Российские военные уничтожили до 100 солдат ВСУ (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины понесли большие потери на Харьковском направлении. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих», — говорится на сайте ведомства. Высокая эффективность действий российской армии была достигнута благодаря применению ВКС России высокоточного оружия.

В ходе ударов высокоточным оружием по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ были выведены из строя три боевые машины РСЗО «Град», более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. Также уничтожено до 100 военнослужащих вооруженные сил Украины.

Боевые действия на Украине ведутся в ходе специальной операции, которую Россия начала 24 февраля 2022 года. Главными ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и националистов, денацификацию и демилитаризацию Украины.