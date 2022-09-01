Лавров посмеялся над признанием МИД ФРГ о немцах

Лаврова насмешило желание ФРГ навредить своим гражданам ради помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Глава МИД РФ Сергей Лавров удивился русофобскому признанию своей коллеги из Германии Анналены Бербок. Она ранее сказала, что ФРГ будет поддерживать Украину, несмотря на то что от этого страдают свои граждане.

«Русофобская одержимость проявляется во всем. Вчера глава МИД ФРГ Бербок заявила, что да, наши граждане страдают, но им придется страдать, потому что мы будем поддерживать Украину несмотря ни на что. Фантастическое признание. Просто фантастическое признание!» — сказал Лавров с насмешкой на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.

Западные страны начали усиливать санкционное давление на Россию после объявления о начале спецоперации на Украине. Европейские лидеры прямо заявляли, что их цель — нанести урон каждому гражданину России. Однако в результате введенных санкций на Западе резко выросла инфляции, ослабли национальные валюты, рекордно подорожали продукты и энергоресурсы. Многие европейцы из-за этого начали просить отменить санкции, так как они нанесли больший ущерб им, а не России.