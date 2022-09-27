В ЛНР доложили об активизации ВСУ на фоне референдумов

Представитель народной милиции ДНР рассказал, как украинские боевики отреагировали на референдум

28 сентября 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Народная милиция ЛНР: из-за референдумов ВСУ активизировались по всему фронту Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Украинские боевики активизировались по всей линии фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «По всей линии фронта наблюдается активизация противника. На наш взгляд, это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — заявил Филипоненко РИА «Новости». Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.

Украинские боевики активизировались по всей линии фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «По всей линии фронта наблюдается активизация противника. На наш взгляд, это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — заявил Филипоненко РИА «Новости». Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.