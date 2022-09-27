В ЛНР доложили об активизации ВСУ на фоне референдумов

Народная милиция ЛНР: из-за референдумов ВСУ активизировались по всему фронту
новость из сюжетаРеферендум о вхождении освобожденных территорий в состав России
Украинские боевики активизировались по всей линии фронта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника. На наш взгляд, это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», — заявил Филипоненко РИА «Новости».
Референдумы о вхождении Донбасса и Херсонской и Запорожской областях в состав РФ проходили с 23 по 27 сентября. В настоящий момент на всех освобожденных территориях выборы признаны состоявшимися.
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