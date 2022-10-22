Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
Си Цзиньпин остался председателем КНР Фото:

Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК.

«Переизбрать Си Цзиньпина лидером партии сроком на пять лет», — следует из решения ЦК. Решение опубликовало агентство Kyodo News.

В ходе съезда коммунистическая партия также определила курс развития на ближайшие пять лет. Президент России Владимир Путин ранее отмечал обширное сотрудничество РФ и Китая в различных сферах, пишет RT. Так, с 2017 по 2021 года объем внешней торговли Китая с РФ увеличился с 84 млрд долларов до почти 147 млрд долларов, то есть почти на 75%, уточняет РАПСИ.

Си Цзиньпин впервые был избран председателем КПК в 2012 году. В 2013 году он стал председателем Китайской народной республики и главой Центрального военного совета КНР. Ранее он заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.

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Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК. «Переизбрать Си Цзиньпина лидером партии сроком на пять лет», — следует из решения ЦК. Решение опубликовало агентство Kyodo News. В ходе съезда коммунистическая партия также определила курс развития на ближайшие пять лет. Президент России Владимир Путин ранее отмечал обширное сотрудничество РФ и Китая в различных сферах, пишет RT. Так, с 2017 по 2021 года объем внешней торговли Китая с РФ увеличился с 84 млрд долларов до почти 147 млрд долларов, то есть почти на 75%, уточняет РАПСИ. Си Цзиньпин впервые был избран председателем КПК в 2012 году. В 2013 году он стал председателем Китайской народной республики и главой Центрального военного совета КНР. Ранее он заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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