Главу КНР Си Цзиньпина переизбрали на новый срок

22 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин остался председателем КНР Фото: Официальный сайт Президента РФ Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК. «Переизбрать Си Цзиньпина лидером партии сроком на пять лет», — следует из решения ЦК. Решение опубликовало агентство Kyodo News. В ходе съезда коммунистическая партия также определила курс развития на ближайшие пять лет. Президент России Владимир Путин ранее отмечал обширное сотрудничество РФ и Китая в различных сферах, пишет RT. Так, с 2017 по 2021 года объем внешней торговли Китая с РФ увеличился с 84 млрд долларов до почти 147 млрд долларов, то есть почти на 75%, уточняет РАПСИ. Си Цзиньпин впервые был избран председателем КПК в 2012 году. В 2013 году он стал председателем Китайской народной республики и главой Центрального военного совета КНР. Ранее он заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.

Си Цзиньпина переизбрали на пост председателя Коммунистической партии Китая и главы Центрального военного совета. Такое решение было принято членами Центрального комитета в ходе 20 съезда КПК. «Переизбрать Си Цзиньпина лидером партии сроком на пять лет», — следует из решения ЦК. Решение опубликовало агентство Kyodo News. В ходе съезда коммунистическая партия также определила курс развития на ближайшие пять лет. Президент России Владимир Путин ранее отмечал обширное сотрудничество РФ и Китая в различных сферах, пишет RT. Так, с 2017 по 2021 года объем внешней торговли Китая с РФ увеличился с 84 млрд долларов до почти 147 млрд долларов, то есть почти на 75%, уточняет РАПСИ. Си Цзиньпин впервые был избран председателем КПК в 2012 году. В 2013 году он стал председателем Китайской народной республики и главой Центрального военного совета КНР. Ранее он заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.