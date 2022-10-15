Главный союзник России в Азии определится с новым курсом страны на пять лет

В Китае начался 20-й съезд коммунистической партии

16 октября 2022 в 07:27 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпина могут выдвинуть на третий срок Фото: Официальный сайт Президента РФ В Доме народных собраний в Пекине начался 20 съезд правящей в Китае коммунистической партии. Как ожидается, в ходе съезда депутаты должны выдвинуть на третий срок кандидатуру Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета, а также утвердить новый курс развития на ближайшие пять лет. «Съезд завершит работу 22 октября. За это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва. Будет назначен новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет», — пишет РИА «Новости». Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил союзнические отношения РФ и Китая, пишет RT. По словам Патрушева, обе страны выступают за создание справедливого миропорядка. Россия и Китай также планируют провести совместные военно-морские учения на севере Индийского океана, сообщает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.

В Доме народных собраний в Пекине начался 20 съезд правящей в Китае коммунистической партии. Как ожидается, в ходе съезда депутаты должны выдвинуть на третий срок кандидатуру Си Цзиньпина в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета, а также утвердить новый курс развития на ближайшие пять лет. «Съезд завершит работу 22 октября. За это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва. Будет назначен новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро — по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет», — пишет РИА «Новости». Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев отметил союзнические отношения РФ и Китая, пишет RT. По словам Патрушева, обе страны выступают за создание справедливого миропорядка. Россия и Китай также планируют провести совместные военно-морские учения на севере Индийского океана, сообщает «Национальная служба новостей». Глава КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что Китай готов разделить с Россией мировое господство.