Мэр города Москвы Сергей Собянин получил новые полномочия в рамках частичной мобилизации. Теперь он будет координатором московских регионов по вопросам обеспечения Вооруженных сил России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства Российской Федерации.
«По поручению президента [РФ, Владимира Путина], меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах», — заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он также добавил, что у губернаторов и региональных штабов на первом месте должен стоять вопрос обеспечения безопасности энергетики, транспорта и объектов критической инфраструктуры.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военными специальностями и наличием боевого опыта. Основная цель мобилизации — защита мирного населения Донбасса от атак ВСУ.
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Мэр города Москвы Сергей Собянин получил новые полномочия в рамках частичной мобилизации. Теперь он будет координатором московских регионов по вопросам обеспечения Вооруженных сил России. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства Российской Федерации. «По поручению президента [РФ, Владимира Путина], меры безопасности в субъектах Российской Федерации скоординирует Сергей Семенович Собянин. В рамках совета это позволит нам синхронизировать работу с теми мероприятиями, которые реализуются на местах», — заявил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил. Он также добавил, что у губернаторов и региональных штабов на первом месте должен стоять вопрос обеспечения безопасности энергетики, транспорта и объектов критической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Планируется призвать 300 тысяч резервистов с востребованными военными специальностями и наличием боевого опыта. Основная цель мобилизации — защита мирного населения Донбасса от атак ВСУ.