В США передумали проводить переговоры с Россией

Конгрессмены Демократической партии США отозвали письмо Байдену с призывом к переговорам с Россией

25 октября 2022 в 23:02 Размер текста - 17 +

По словам Джаяпал, письмо Байдену было опубликовано без должной проверки Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конгрессмены Демократической партии США отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией. Об этом заявила председатель Прогрессивной группы Конгресса Прамила Джаяпал. «Прогрессивная группа Конгресса настоящим отзывает свое недавнее письмо в Белый дом относительно Украины», — говорится в заявлении Джаяпал, опубликованном на сайте Прогрессивной группы Конгресса США. Она отметила, что письмо, составленное несколько месяцев, назад было ошибочно опубликовано сотрудниками без должной проверки. Решение об отзыве письма председатель Прогрессивной группы Конгресса объяснила путаницей, возникшей в связи с недавним заявлением партии республиканцев с угрозой прекращения помощи Украине в случае прихода Республиканской партии к власти. «Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил. Нет ничего более далекого от правды», — подчеркнула Джаяпал. Ранее конгрессмены Демократической партии США отправили в Белый дом письмо с призывом к Байдену провести переговоры с Россией. Свою позицию они объясняли тем, что США обязаны использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины.

Конгрессмены Демократической партии США отозвали письмо президенту США Джо Байдену с призывом к переговорам с Россией. Об этом заявила председатель Прогрессивной группы Конгресса Прамила Джаяпал. «Прогрессивная группа Конгресса настоящим отзывает свое недавнее письмо в Белый дом относительно Украины», — говорится в заявлении Джаяпал, опубликованном на сайте Прогрессивной группы Конгресса США. Она отметила, что письмо, составленное несколько месяцев, назад было ошибочно опубликовано сотрудниками без должной проверки. Решение об отзыве письма председатель Прогрессивной группы Конгресса объяснила путаницей, возникшей в связи с недавним заявлением партии республиканцев с угрозой прекращения помощи Украине в случае прихода Республиканской партии к власти. «Близость этих заявлений создала досадную видимость того, что демократы связаны с республиканцами, которые стремятся перекрыть американскую поддержку для президента Зеленского и украинских сил. Нет ничего более далекого от правды», — подчеркнула Джаяпал. Ранее конгрессмены Демократической партии США отправили в Белый дом письмо с призывом к Байдену провести переговоры с Россией. Свою позицию они объясняли тем, что США обязаны использовать все дипломатические возможности для поддержки такого решения, которое приемлемо для народа Украины.